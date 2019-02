A margine dell'evento dedicato allo sponsor Beretta, il CEO Alessandro Antonello ha parlato anche del momento dell'Inter: "Siamo consapevoli che il momento dell'Inter non sia felice, ma la squadra deve uscire da questa situazione, abbiamo le caratteristiche per farlo. Dobbiamo liberarci dalle pressioni, uscire dall'appannamento. Ma siamo terzi, in linea con il nostro obiettivo di entrare ancora in Champions".