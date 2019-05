Ai margini della presentazione del nuovo accordo di sponsorizzazione con Net Insurance, il presidente dell'Associazione italiana abritri, Marcello Nicchi; fa un bilancio della stagione he volge ormai al termine: "Aspetterei le partite che rimangono di playoff e playout, ma abbiamo ritorni molto positivi. VAR? Lavoriamo per affinare l'uso della tecnologia il più possibile, ma siamo a livelli in cui c'è poco da modificare. Dobbiamo solo abituarci alle novità: se alla bravura si aggiunge la tecnologia possiamo solo migliorare".