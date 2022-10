Il designatore di Serie A, Gianluca Rocchi ha scelto a chi affidare le partite della dodicesima giornata di campionato. Turno di riposo per Valeri, che non ha espulso Dimarco sabato scorso in Fiorentina-Inter.



Napoli-Sassuolo (sabato ore 15): arbitro Rapuano, assistenti Baccini e Schirru, Perenzoni quarto uomo, Marini e Longo al Var.



Lecce-Juventus (sabato ore 18): arbitro Chiffi, assistenti Mondin e Affatato, Marchetti quarto uomo, Fabbri e Del Giovane al Var.



Inter-Sampdoria (sabato ore 20.45): arbitro Massimi, assistenti Galetto e Massara, Cosso quarto uomo, Nasca e Paganessi al Var.



Empoli-Atalanta (domenica ore 12.30): arbitro Ayroldi, assistenti Rocca e Rossi, Volpi quarto uomo, Guida e Nasca al Var.



Cremonese-Udinese (domenica ore 15): arbitro Irrati, assistenti Scatragli e Barone, Ghersini quarto uomo, Mazzoleni e Marini al Var.



Spezia-Fiorentina (domenica ore 15): arbitro Massa, assistenti Passeri e Costanzo, Santoro quarto uomo, Paterna e Di Paolo al Var.



Lazio-Salernitana (domenica ore 18): arbitro Manganiello, assistenti Alassio e Bottegoni, Mariani quarto uomo, Di Bello e Longo al Var.



Torino-Milan (domenica ore 18): arbitro Abisso, assistenti Di Vuolo e Yoshikawa, Maresca quarto uomo, Aureliano e Muto al Var.



Verona-Roma (lunedì ore 18.30): arbitro Sacchi, assistenti Vivenzi e Cipressa, Baroni quarto uomo, Maresca e Aureliano al Var.



Monza-Bologna (lunedì ore 20.45): arbitro Pairetto, assistenti Colarossi e Cipriani, Gariglio quarto uomo, Di Paolo e Tegoni al Var.