. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dell'Fabbri (Var: Nasca) 6,5"Quattro ammoniti e nulla di particolare da segnalare".Chiffi (Var: Mazzoleni) 6"Partita abbastanza dura, corrette le ammonizioni e nessun episodio dubbio".Marinelli (Var: Guida) 6,5"Solo due ammoniti, non ci sono casi particolari da evidenziare".Valeri (Var: Mariani) 5"Dal punto di vista disciplinare inverte qualche fallo ma non va neanche così male. Corretto il rigore su Bonaventura, ma manca il rosso a Dimarco. Corretto anche il rigore su Lautaro: una volta stabilito che il fuorigioco non c'è, Terracciano fa un fallo netto. Sbaglia il guardalinee a segnalare l'offside, ma è bravo Valeri a vedere subito il fallo del portiere viola".Marchetti (Var: La Penna) 6"Partita abbastanza tosta, anche se senza episodi clamorosi. Da segnalare solo qualche punizione invertita e uno pseudo fallo di mano di Ebosse in area bianconera, ma ha fatto bene l'arbitro a non fischiare".Sozza (Var: Marini) 6"Mi è sembrato un po' appannato dal punto di vista disciplinare, ha sbagliato qualche decisione. In occasione del rigore, per esempio, c'erano tutti i parametri per vederlo senza l'aiuto del Var".Abisso (Var: Di Bello) 6,5"Ha reso una partita difficile non troppo complicata. Ha arbitrato bene, gestendo nel migliore dei modi gli episodi principali: sia il secondo gol della Lazio, regolare perché Scalvini tiene in gioco Marusic, sia il doppio giallo a Muriel, che prima simula platealmente e poi interviene duro su Felipe Anderson".Irrati (Var: Di Paolo) 6"Vado controcorrente, il rigore su Ndombele l'avrei confermato. Per come l'ho visto io, il tocco di Rui Patricio sul pallone è minimale e non determinante, il portiere invece occupa più spazio rispetto all'intenzione della parata atterrando l'avversario. Credo arriverà una squalifica di circa tre/quattro giornate a Karsdorp, che a partita finita dà una spinta Irrati per un presunto ed eventualmente involontario pestone dell'arbitro".Maresca (Var: Fourneau)Santoro (Var: Piccinini)