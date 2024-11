Arnautovic: "Gioco poco ma l'Inter è tutto per me. Non sono vecchio e sempre rotto, i veri tifosi mi vogliono bene"

Markotorna a parlaredove ha risposto alla convocazione da parte della sua nazionale. L’attaccanteha disputato tutti i novanta minuti della gara pareggiata dai suoi contro lain. Al termine del match, si è concesso a un’intervista per Sportmediaset.. Una cosaper me perchéFaccio tutto il possibile all'Inter per aiutare Lautaro, Thuram, Taremi e Correa. Siamo in 5, cerchiamo di aiutarci, ioche ora non è il meglio possibile per me, però l'Inter è tutto, è la mia squadra e faccio tutto per aiutare la mia squadra".

"Scudetto e Champions? Credo che possiamo fare bene perché noi, anche se le altre squadre non sono male: se ora vedi la classifica ci sono 5 squadre a 25 punti...Il nostro obiettivo è lo, ma vogliamo arrivare più avanti possibile in. Siamo l’Inter, vogliamo tanto"."Il rigore sbagliato contro loNon ho potuto spiegare quella situazione, per me era unperché ho sbagliato. Certo che volevo segnare l'1-0: non giochi tanto, poi il mister ti dà l'opportunità e tu vuoi fare bene...Ok è un rigore, ma anche se poi abbiamo vinto,Sono stati 2-3 giorni difficili per me, poi ho avuto un'infezione e non vedevo nulla dall'occhio sinistro, era grave. Ora sono tornato, sto bene e spero di giocare: farò tutto il possibile per aiutare la squadra e per andare avanti”.

"I tifosi che mugugnano contro di me? Se rifarei la scelta di tornare all'Inter? Tu guardi quei tifosi, ma, io da quando ero andato via seguivo la squadra. Dico sempre di non aver vinto il Triplete, però sono orgoglioso di quel momento.Non è che voglio andare in campo e farmi male,. Ma anche se gioco 2 minuti do tutto. Se tirerei di nuovo un rigore? Certamente che tiro, anche seè il rigorista".