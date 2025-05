Arnautovic liscia a porta vuota e l'Inter pareggia: l'immagine di uno Scudetto che si allontana

Simone Gervasio

: i nerazzurri si sono appena fatti riprendere dai biancocelesti con la doppietta di. La squadra disi riversa nella metà campo di quella dialla ricerca di un'ultima occasione. E l'occasione arriva. Cross dalla sinistra, sponda diche pesca, appena entrato. L'austriaco riesce a svicolare dalla marcatura del difensore e si appresta a calciare a botta sicura maGli ottantamila cuori nerazzurri saltano un battito: sul colpo mancato dell'ex Bologna si spengono le speranze di un sorpasso alla penultima curva.

Certo nulla è ancora deciso e, anzi,, così com'era 90' fa. Tutto sarà ancora in ballo nella 38esima quando Thuram e compagni faranno visita almentre la squadra di Conte ospiterà ilche si è appena salvato matematicamente. Tuttavia quello che resta dopo questo match è la sensazione di beffa, di occasione mancata. E proprio quel mancato destro dinon lascerà forse dormire molti dei tifosi nerazzurri presenti a San Siro e in giro per l'Italia.Un episodio quello che ha visto protagonista in negativo Marko Arnautovic che è solo- e di tante delle riserve nerazzurre, soprattutto in attacco. Il bilancio dell'austriaco recita, un contributo da comprimario eNessuna come quella nel recupero di Inter-Lazio, un pallone lisciato a porta vuota che pesa e peserà ancor di più quando, se il Napoli vincerà col Cagliari, diverrà