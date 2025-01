GETTY

Arsenal, Arteta: "Sconfitta con il Newcastle? I palloni erano diversi dal solito"

28 minuti fa

Brutto stop casalingo per l’Arsenal. I Gunners sono usciti sconfitti malamente dalla semifinale di andata di Carabao Cup, persa per 2 a 0 contro un Newcastle sempre più in rampa di lancio. La strada per la finale è ora in salita in attesa del 5 febbraio quando si giocherà il ritorno.



ALIBI? - Il ko brucia per la squadra di Arteta che, nel post match, ha lasciato dichiarazioni particolari e che stanno creando parecchie polemiche. L’allenatore se l’è presa con i palloni utilizzati nel match: "Era differente da quelli della Premier cui siamo abituati. Volava più del solito. Abbiamo tirato molto e molto sopra la traversa: alla fine la palla volava molto, era diversa anche per i passaggi e i controlli. Ne abbiamo anche discusso tra noi, quel pallone è completamente differente da quello che si usa in Premier League. Ci si deve adattare perché quando lo tocchi vola via e anche il controllo è molto diverso. Ci vuole una certa dose di fortuna perché la palla rimbalzi dove tu desideri, ma ci vuole anche quell'intuizione e attenzione che ci sono mancati. Dobbiamo rimettere a posto alcuni dettagli e produrre ancora di più".