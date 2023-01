L'Arsenal è ormai da diverso tempo in prima fila per l'acquisto di Mykhailo Mudryk. Il telento dello Shakhtar Donetsk è entrato nel mirino del i Gunners, che continuano a trattare. Il giocatore gradisce la destinazione londinese, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto. Intanto, come riporta Metro News, si registra l'inserimento del Chelsea che proverà a strappare il gioiello ucraino ai rivali dell'Arsenal. Anche i Blues ci provano.