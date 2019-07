Come riporta Sky Sports, l’Arsenal vuole ingaggiare l’attaccante Yacine Brahimi. Il giocatore, classe 1990, appena svincolatosi dal Porto raggiungerebbe i Gunners a parametro zero. Le trattative tra la società inglese e Brahimi sono in corso e non è ancora stato raggiunto un accordo. In passato, l’attaccante è stato accostato a Inter e Roma.