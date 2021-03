Il neocapitano della Norvegia, Martin Odegaard, sta disputando una grande seconda parte di stagione con la maglia dell’Arsenal. Il trequartista è in prestito secco dal Real Madrid, ma i Gunners vorrebbero acquistarlo a titolo definitivo. Il principale ostacolo è però rappresentato dalla clausola di rescissione altissima posta sul contratto del giocatore: 350 milioni di euro.



I Gunners stanno quindi guardando anche a delle possibili alternative, nel caso in cui non si riuscisse a convincere il Real a privarsi di Odegaard per una cifra più ragionevole. I cinque nomi individuati dal Mirror sono: Coutinho del Barça, Brandt del Borussia Dortmund, Aouar del Lione, Isco del Real Madrid e Buendía del Norwich.