Kwadwo Asamoah, esterno dell'Inter, ha parlato a Sky Sport della propria stagione e del prossimo impegno dei nerazzurri: "Udinese? E' sempre difficile quando si va a giocare contro l'ex squadra, c'è un'emozione. In questo momento loro sono in difficoltà e sicuramente cercheranno di andare forte, noi dobbiamo essere svegli da subito perché quando sono in un momento così vogliono dare tutto. Portare a casa il risultato sarebbe la cosa migliore per noi per essere più tranquilli, dietro stanno arrivando altre squadre quindi questo è il momento in cui dobbiamo dare tutto. Abbiamo le qualità e i giocatori per ambire a puntare in alto, dobbiamo mantenere la giusta cattiveria, la voglia di vincere in tutte le partite".



SUL PRIMO ANNO ALL'INTER - "Sono contento di quello che ho fatto quest'anno, forse potevo fare ancora di più ma in questo momento abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, mancano ancora quattro partite. Mi mancano i gol, al momento per come gioco adesso piuttosto faccio più assist perché devo pensare prima a difendere per il bene della squadra". SUL RUOLO - "Il mister sa che la mia qualità è giocare in mezzo, a lui piace quando noi cominciamo l'azione da dietro. Spero di segnare da qui alla fine della stagione, è da un po' che aspetto questo momento. Ma, ripeto, per il ruolo che faccio devo pensare a difendere, a fare bene per la squadra, poi se segno è una cosa ancora più grande".



SULLA CORSA CHAMPIONS - "In questo momento abbiamo un grande obiettivo da raggiungere, mancano ancora quattro partite e non sarà facile. Noi abbiamo tutte le qualità e i giocatori; quest'anno siamo mancati un po' con le medio-piccole: dobbiamo mantenere la cattiveria in ogni partita, non solo con le grandi. Se noi miglioriamo questa mentalità, questa voglia di vincere, sicuramente diventiamo una squadra importante in Italia e in Europa".