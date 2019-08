Paulo Dybala sì, Paulo Dybala no. Intanto il resto della trattativa tra Manchester United e Juventus è apparecchiata. Limata pure la differenza di valutazione tra l'argentino e Romelu Lukaku. Che a sua volta ha già trovato l'accordo con il club bianconero, economico e progettuale. In questo continuo cambio di piani, ora è il centravanti belga l'uomo designato ad affiancare Cristiano Ronaldo nella formazione tipo di Maurizio Sarri. E se a livello tecnico-progettuale ci sono pochi dubbi ormai, nonostante non manchino i rischi in questa operazione di mezza estate, anche a livello economico tutto ormai appare pronto.



MAXI-INGAGGIO – Lukaku aveva detto sì all'Inter, questo è un fatto. Non vedeva l'ora di lavorare con Antonio Conte. Poi però l'accordo tra i nerazzurro e lo United non è arrivato, si è inserita la Juve che a sua volta ha i suoi bei problemi da risolvere attorno alla figura di Dybala. Il sì all'Inter rimane, ma durante questa attesa il centravanti belga ha aperto, spalancato, le porte anche all'ipotesi Juve. Trovando via Federico Pastorello l'accordo per un ingaggio che nella Juve e in serie A sarà secondo solo a quello di sua maestà Cristiano Ronaldo. Già, perché dopo i muri abbattuti da Matthijs de Ligt, ora ci sono quelli sfondati da Lukaku: l'intesa con la Juve parla di un ingaggio netto da 9 milioni a stagione più ricchi bonus per cinque anni, una nuova operazione agevolata dal Decreto crescita che rischia però di alimentare altre tensioni interne a cui la dirigenza bianconera penserà in un secondo momento. E mentre il tempo scorre, ecco anche il terzo sì definitivo: dopo quello di Juve e United, ecco quello di Lukaku. Non basta ancora però. Manca il quarto, quello di Dybala.