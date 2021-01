L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa al Gewiss Stadium analizzando la pesante sconfitta contro la Lazio: “Tutti e tre i gol hanno determinato il risultato, ma l’Atalanta ha fatto vedere ottime prestazioni e dimostrato una buona condizione, siamo stati vicino a riaprire la partita anche, peccato per il terzo gol, nel finale comunque avevamo l’energia giusta”.



GOL IN APERTURA- “Tutti un po’ diversi quelli che abbiamo preso, peccato che ciò succeda abbastanza spesso”.



ASSENZA ESTERNI- “Credo che Maehle abbia fatto una buona partita e Ruggeri anche una buona parte di gara. Le assenze però ci hanno pesato, siamo stati costretti a cambiare assetto di gioco avendo meno fluidità, ma abbiamo creato alcune occasioni pericolose”.



COPPA- “Nei cambi ho pensato a mercoledì, è uscito Freuler e sono rientrati Pasalic e Caldara. Non far giocare Pessina rientra nelle mie scelte, volevo recuperare Pasalic e quindi poi non l’ho fatto più entrare”.



SCUDETTO- “Difficile per Atalanta e Lazio lottare per lo scudetto, la Lazio è una buona squadra, ma quelle davanti viaggiano forte. Noi vorremmo arrivare sopra la lazio”.



RIVALI- “Indubbiamente Lazio e Atalanta sono due squadre che danno tanto e viaggiano filo a filo, avevamo sempre vinto noi ultimamente con parecchi gol, anche mercoledì ed è una gara che ha pesato, oggi va bene a loro ma il campionato è ancora lungo”.