Il difensore e centrocampista dell'Atalanta Giorgio Scalvini è il grande obiettivo di mercato dell'Inter, che continua a lavorare sottotraccia per arrivare al mancino nerazzurro.



Come riferisce La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni c'è stato un incontro tra gli agenti del calciatore e i vertici dell'Inter. L'Atalanta ha già fissato il presso: valuta Scalvini non meno di 40 milioni di euro, ma l'Inter conta di inserire nella trattativa il cartellino di Giovanni Fabbian, centrocampista-goleador (5 reti) della Reggina che rincorre la Serie A che viene valutato 14 milioni.



Il summit nella sede di viale della Liberazione con i rappresentanti del giocatore è servito per far capire l'interesse reale per un'operazione considerata strategica per la prossima stagione. Da non sottovalutare però la concorrenza delle big di Premier League, a cominciare dal Tottenham di Conte e Paratici, oltre a Liverpool, City e Bayern Monaco. Il club milanese gioca d'anticipo per provare a battere mezza Europa.