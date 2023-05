L'Atalanta ha gli esterni contati: dopo gli infortuni lunghi e gravi di Hateboer e Ruggeri, a cui sono incappati dopo la partenza di Zortea, a mister Gasperini sono rimasti solo Zappacosta, Maehle e Soppy. Considerato però che il francese non gioca un tempo dallo scorso 19 febbraio, è sul danese e sull'azzurro che il tecnico di Grugliasco conta.



Entrambi i suoi giocatori però sono diffidati, a rischio squalifica per il big match importantissimo di domenica con la Juve. Anche Ederson e Palomino rischiano di saltare la gara per lo stesso motivo.