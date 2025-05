Simone Gervasio

Arnautovic: "Domani l'ultima con l'Inter? Potrebbe essere"

36 minuti fa



Marko Arnautovic parla a Sky Sport Austria del suo futuro e ammette che ci sono possibilità che la finale di Champions possa essere la sua ultima presenza in maglia Inter:



Quella di domani sarà l'ultima partita con l'Inter?

"Potrebbe anche essere possibile, non ci avevo pensato".



Qual è stato il suo ruolo all'Inter fino a oggi?

"Negli ultimi due anni, il mio compito è stato principalmente quello di entrare dalla panchina. Cerco di motivare i ragazzi, prima della partita e in allenamento"