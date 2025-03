Atalanta, attesa per Retegui verso la Fiorentina: i tempi e le opzioni

Getty Images

Il re di Bergamo, come è soprannominato tra gli atalantiniLa certezza dell'attacco dell'Italia, fanno sapere dal club bergamasco, è incappato in unUn periodo nero per gli infortuni a Zingonia, dove già stanno svolgendo le rispettive terapieSulemana,Posch (rientro verso metà aprile), Scalvini, Scamacca e Kossounou (atteso per le ultime battute del campionato).

Ilin conferenza stampa ad Appiano Gentile, ha dato in realtà non poche speranze di recuperarlo per la ripresa a mister Gasperini, che crede ancora nello scudetto e che domenica 30 marzo incontrerà la Fiorentina al Franchi: “Retegui non ce l’avrebbe fatta, anche se c’è la speranza che recuperi per il campionato. Il problema non è ben definito, ma come sempre nel dubbio mandiamo a casa il giocatore. Dall’esame una “puntina” c’è, diciamo che ballano i giorni da qui alla ripresa”. Dalla società, fanno sapere,: il venticinquenne oriundo tornerà solo domani a Zingonia per essere visitato. Poi, dopo un primo monitoraggio da parte dello staff medico orobico, bisognerà capire se avrà bisogno di sottoporsi anche ad

Mancano ancora dieci giorni alla gara con la Fiorentina, un lasso di tempo che può giovare al completo recupero. In quella partita mancherà già,squalificato una giornata come il tecnico. Se Retegui non riuscirà ad esserci, con Pasalic sicuramente arretrato per per sopperire all'assenza del brasiliano, il vice Gritti potrebbe dare indicazioni alla coppia d'attaccoBrescianini è uno dei pochi rimasti a lavorare a Zingonia dopo la partenza deiinsieme a lui Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi, Toloi, Zappacosta, Ederson e De Roon.