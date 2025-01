Atalanta, Bonanomi alla De Ketelaere: figlio d'arte, gli assist, Dybala e il Papu Gomez

Altra prestazione super, altro assist e tre punti in cascina che risollevano una stagione altamente altalenante della suatanto bella in Youth League, quanto deludente in campionato. Contro il Bologna è arrivato il riscatto anche grazie a lui,fantasista classe 2006 che prima si procura il rigore del momentaneo 1-0 trasformato da Simonetto e poi, grazie ad una splendida azione personale, ha concesso a Riccio la palla per il gol del 2-1 finale.perché sì, Andrea è figlio d'arte di papà Alessandro che dopo aver fatto una parte della trafila delle giovanili nel, da esterno a tutta fascia, si è fermato nei dilettanti portandosi dietro fra Cantù e Erba suo figlio sempre presente sugli spalti. Anche per questa passione Bonanomi inizia a giocare a calcio prestissimo quando ancora era soltanto un bambino di 5 anni.

Bonanomi è sempre stato un generoso, uno che guarda all'assist per i compagni più che al gol, e per questo,sfruttando proprio la sua generosità. Da mezzala ha oggettivamente faticato a mostrare il suo talento offensivo e allora la sua trasformazione più riuscita potrebbe essere quella in seconda punta alle spalle di un 9 puro. Un po' come avvenuto in prima squadra con Charleso in questa stagione con Lazarma in un primo momento la famiglia dice no per farlo rimanere vicino a casa e scuola.ma nel 2017 la Dea bussa di nuovo alla porta della famiglia questa volta convincendolo. a Bergamo vede da vicino uno dei suoi idoli, Papu Gomez da cui prende ispirazione. L'altro calciatore che segue da tempo è invece Paulo Dybala che vide da vicino in quell'Atalanta-Juventus del 2017 quando la Joya si fece parare il rigore da Berisha.In stagione ha già all'attivoper lavorare con i grandi e l'anno scorso ha anche trovato la convocazione in Europa League contro il Rakov. E con lo stesso entusiasmo di quando con il papà giocava a calcio nel suo cortile di casa, oggi Bonanomi sta provando a spingersi fino alla prima squadra, con quel mancino e quella visione generosa che pochi hanno.