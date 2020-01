Timothy Castagne è pronto. L'esterno atalantino ha incontrato i tifosi al Centro 'OrioCenter' di Bergamo, e dalle sue parole traspare ottimismo per la prossima sfida di campionato, contro l'Inter: "La partita di sabato sera in casa loro è importantissima, ma anche molto difficile. Noi però siamo fiduciosi, dopo due 5-0 consecutivi. Giocare davanti al nostro pubblico ci consente di avere una marcia in più, ma anche in trasferta vogliamo sempre fare risultato - assicura l'esterno belga".



Il calciatore è stato travolto dall'entusiasmo della gente atalantina: "Da tre anni e più sono qui, dovrei essere abituato ma l'affetto riesce ancora a stupirmi" spiega. L'obiettivo della Dea è restare in Europa, sia tramite in campionato che agli ottavi: "Per adesso pensiamo al campionato, dal prossimo mese penseremo anche all'impegno di Champions. Vedremo".