Le ultime settimane in casa Atalanta sono state turbolente. Al centro dell'attenzione c'è il rapporto tra il Papu Gomez e Gasperini che sembra essersi definitivamente rotto. Così si pensa ad un futuro imminente lontano da Bergamo per quello che attualmente è il capitano dei nerazzurri.



Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ci sarebbe il Napoli su Gomez. Giuntoli e De Laurentiis apprezzano sia lui che Josip Ilicic, anche se il reparto offensivo del Napoli non sembrerebbe richiedere ulteriori innesti.