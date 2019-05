Tre promozioni e una salvezza con la Spal, ora per Leonardo Semplici potrebbe essere arrivato il momento dell'addio. Presto l'incontro decisivo con la società ferrarese per valutare il futuro e, nonostante abbia ancora un anno di contratto, non è esclusa la partenza per il tecnico, pronto a confrontarsi con altre realtà. E due club hanno già drizzato le antenne: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Atalanta e Sampdoria sono interessate e hanno effettuato primi sondaggi, se effettivamente dovesse separarsi dalla Spal, Semplici è considerato una prima scelta qualora dovesse lasciare uno dei rispettivi allenatori, Gasperini per i nerazzurri (piace alla Roma) e Giampaolo per i blucerchiati.