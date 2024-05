Atalanta-Fiorentina, in palio il terzo posto della Juve: un giocatore sulla via del recupero

AFP via Getty Images

. Ha ancora una soddisfazione da togliersi: "Per farlo, dovrà battere la, che verrà a Bergamo con il morale a terra per la sconfitta in finale di Conference. Mentre l'Atalanta sarà reduce, 48 ore prima, dalla festa per tutta la città con il pullman scoperto proprio per celebrare la vittoria in finale di Europa League.Ieri molti nerazzurri ha assistito alla partita per capire i punti deboli della viola, che si è anche stancata giocando i tempi supplementari. L'Atalanta invece arriva da una settimana di riposo, senza turni infrasettimanali, come non le accadeva da febbraio. Per l'importanza della sfida, domenica 2 giugno alle 18 per il recupero della 29ª giornata proverà ad esserci anche il difensoreche sta svolgendo lavoro individuale a Zingonia. Il difensore, dopo l'infiammazione al ginocchio, è sulla strada del recupero ma si deciderà solo all'ultimo il suo impiego.

La seduta pomeridiana di venerdì 31 maggio potrebbe dare qualche indicazione in più, ma la decisione definitiva potrebbe arrivare sabato alla vigilia della partita. Per il resto non ci sarà Marten, fermo dalla finale di Coppa Italia per la lesione al bicipite femorale che gli farà saltare anche gli Europei con l’Olanda.