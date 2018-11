Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Dazn della sua esperienza alla guida dell'Inter: "In Champions League, contro il Trabzonspor, rinunciai alle mie idee, ma il giorno dopo dissi subito che così non volevo giocare. Se tornassi all'Inter? Non in quelle condizioni. Quella era una squadra con problemi, in quell'ambiente devi arrivare credibile o spalleggiato fortemente dalla società".