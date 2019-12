Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a “Radio Anch'io lo Sport” su Radio Rai. Sulle difficoltà iniziali affrontate in Champions League: "L'impatto con la Champions è stato difficile soprattutto a Zagabria nella prima partita, ma ai primi di settembre è un discorso riguarda un po' tutte le nostre squadre. Non siamo pronti perché il campionato inizia più tardi, ci sono due partite e poi lo stop per le nazionali. L'Inter ha fatto grande fatica all'andata contro lo Slavia e poi al ritorno era tutt'altra squadra".



Sulla corsa scudetto: "Sarei stato sorpreso fino a qualche settimana fa, credo invece che l'Inter stia dimostrando una continuità tipica di Conte. Non sta lasciando niente, adesso le è riuscito il sorpasso e quindi di diritto ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine".