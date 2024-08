Atalanta, gli infortuni non danno tregua: ora è Zaniolo KO

A soli cinque giorni dall'impegno più importante, non solo della stagione, ma della storia dell'Atalanta, Nicolò Zaniolo alza bandiera bianca. Indisponibile per l'amichevole dell'Atalanta al Millerntor Stadion di Amburgo contro il St.Pauli, in programma stasera alle 18.30. Fermato da una fastidiosa tendinite al piede sinistro che lo costringe a rimanere lontano dal campo, mettendo a rischio anche la sua presenza per la Supercoppa Europea del 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid.



E così, dopo aver perso Scamacca domenica scorsa, mister Gasperini perde un altro componente importante dell'attacco. Zaniolo ieri si era recato alla clinica milanese La Madonnina per una visita programmata, ma purtroppo i suoi acciacchi non gli danno tregua. Probabilmente non avrebbe giocato da titolare, però sarebbe stato un rinforzo importante per l'area piccola, considerando che il Gasp lo stava provando come falso nove.