Alejandro Gomez, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in extremis contro il Verona: "Ci aspettavamo questa partita. Sapevamo che il Verona era un avversario molto tosto sia sul piano fisico che su quello tecnico. Questa squadra però non ha mai mollato, abbiamo fatto un gran secondo tempo e abbiamo ribaltato la partita".



CONTO APERTO CON SILVESTRI - "Ha fatto bene. Ho fatto tre, quattro tiri e me li ha parati tutti. L'importante è aver vinto".



PARTITA STREGATA - "Non era facile. Loro sono una squadra che corre molto, un po' simile a noi. Fa dei duelli individuali la sua forza".



SULLA CHAMPIONS - "Ci crediamo? Sì. Noi la affrontiamo come se fosse una finale di Coppa dove o sei dentro o sei fuori. Cercheremo di vincerla come fa l'Atalanta. Con forza, fisicità e grande tecnica. Ci crediamo molto".