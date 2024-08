L'annuncia ufficialmente i suoiper la sfida che domani vedrà la squadra di Gasperini ospite sul campo del. Dopo la vittoria per 4-0 all'esordio contro il Lecce, i bergamaschi proveranno a prolungare la gioia per un'altra giornata, ma dovranno farlo senza alcuni elementi. Tra gli assenti, a parte Koopmeiners e gli infortunati, spiccano, al centro delle voci di mercato per una possibile partenza, aveva già saltato la prima giornata per poter rispondere presente in caso di offerta dal PSG. Offerta che non è arrivata e che quindi ha portato al parziale reintegro in squadra del giocatore. Lookman, tuttavia,motivo per cui non rientra tra i convocati. Più che una scelta legata al mercato, si tratta di una questione di preparazione fisica.

Ben diverso il caso diche ha da poco raggiunto l'Atalanta come rinforzo per la fascia di Gasperini. Il terzino è tuttavia un, squadra con cui ha giocato nella scorsa stagione trovando ottime prestazioni. Il giocatore è legato alla piazza granata, che gli ha dato molto nell'ultimo periodo e laper la prima convocazione del classe 2000.Dall'altra parte, si registrano invece le convocazioni di. Il primoe potrà scendere in campo per la prima volta in Serie A con la maglia dell'Atalanta, mentre il secondo - arrivato da poco dal mercato - è alla suaC'è anche, nonostante le voci di mercato che lo vedono vicino all'

Questo l': Brescianini, Carnesecchi, Cassa, Del Lungo, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Éderson, Godfrey, Hien, Manzoni, Musso, Palestra, Pašalić, Retegui, Rossi, Riccio, Ruggeri, Samardžić, Tornaghi, Zaniolo, Zappacosta