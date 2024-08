Atalanta, da titolare a uomo mercato: Musso alla porta, accordo con l'Atletico Madrid

Getty Images

, ma in due sensi totalmente diversi. L'esperto argentino, pagato dall'Atalantaormai tre estati fa, ha vissuto sempre periodi di alterne fortune a Bergamo. Due anni fa, al termine della stagione, Sportiello, già promesso al Milan, aveva preso il suo posto dopo qualche incertezza di troppo. La scorsa stagione poi ha guardato dalla panchina le gare di Serie A, parate dal giovaneCome portiere di Coppa non gli è andata affatto male, anzi, grazie ai suoi miracoli con Sporting e Liverpool, ma anche Marsiglia e Leverkusen, l'Atalanta è arrivata a sollevare al cielo il trofeo del

I due portieri si sono quindi condivisi con piacere le competizioni, senza mai lamentarsi sul campo, ma anzi diventando grandi amici fuori, al punto da trascorrere le vacanze insieme alle rispettive famiglie. Un piano che avrebbe potuto funzionare anche in questa stagione, con l'Atalanta impegnata in Champions e campionato, ma a tal proposito mister Gasperini era stato chiaro:Il sottinteso sembrava spingere Carnesecchi al ruolo di titolare in tutte e tre le competizioni, ma così non è stato:lunedì e si candidava a farlo anche domani con il Torino.in conferenza stampa dopo il posticipo, ma qualcosa in queste ore sembra essere cambiato.

Se continua così, cosa? Musso a parare con fiducia o il mercato a non portare una soluzione al dualismo tra i pali? Se fosse la seconda opzione, l'ipotesi di unnon avrebbe di certo fatto piacere ai Percassi, a cui piace molto il giovane prodotto del loro vivaio. Senza i guantoni poi il classe 2000, sicurafinora e prezioso per la compilazione delle liste, si svalutaterebbe in vista della prossima stagione. Così, ecco che appena torna con insistenza l'ipotesi(squadra che lo voleva già nel 2020 e che aveva fatto un sondaggio lo scorso luglio), sia l'argentino che l'Atalanta si aprono subito alla trattativa. Entrambe le parti sembrerebbero concordi anche sulla formula:

Per sbloccare la trattativa, l'Atalanta dovrà però prima trovare un sostituto da affiancare a Carnesecchi. Tra le alternative in lista ci sono Marco Silvestri dell’Udinese, Rui Patricio, svincolato dopo l’esperienza alla Roma, eIntanto domani potrebbe già esserci un cambio in porta contro il Torino.