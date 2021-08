L'Atalanta si è allenata questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per prepararsi all'amichevole di lusso contro il West Ham, in programma sabato alle 16 italiane.



Nel giorno dell'addio a Romero e del benvenuto a Demiral, mister Gian Piero Gasperini ha dovuto fare a meno solo di Ruslan Malinovskyi, che comunque sta recuperando in tempi record dall'operazione e potrebbe già essere in campo per la prima di campionato, e di Hans Hateboer, sempre più un'incognita per il problema alla caviglia.



Domani la squadra si allenerà solo al mattino, alle 17 decollerà l'aereo per Londra da Orio al Serio.