Getty Images

Atalanta-Juventus, MOVIOLA LIVE: check Var per un braccio di Locatelli

Federico Albrizio

20 minuti fa



Atalanta-Juventus è uno dei recuperi della 19esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, dirige l'incontro Daniele Doveri della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



ATALANTA – JUVENTUS Martedì 14/01 h. 20.45



Arbitro: Doveri

Assistenti: Carbone - Costanzo

Quarto ufficiale: Rapuano

VAR: Marini

AVAR: Chiffi



22' - Controllo Var su un tocco di braccio di Locatelli in area, rinviando il pallone, ma non ci sono gli estremi per il rigore