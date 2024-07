Atalanta, nuova offerta per O'Riley: è l'alternativa a Koopmeiners

Getty e Calciomercato.com

L'Atalanta non ha alcuna intenzione di fermarsi e continua a progettare una rosa altamente competitiva da consegnare a Gian Piero Gasperini e che dovrà prima di tutto giocarsela con il Real Madrid nella Supercoppa Europea, poi far bella figura nella nuova Super-Champions League e, soprattutto, in un campionato dove la missione, a detta dell'allenatore, dovrà essere quella quantomeno di provare a impensierire l'Inter campione in carica. E allora, consci della possibilità di perdere lo scontento, che anche se blindato da Luca Percassi nei giorni scorsi resta promesso sposo della Juventus, si sta muovendo con forza su

Centrocampistainglese di origini irlandesi da parte di padre, madal 2021 grazie alle origini della madre, è cresciuto nelle giovanili del Fulham ma nell'ultima stagione si è reso protagonista difra campionato e coppe scozzesi, ma anche 6 presenze nell'ultima Champions League per una mezzala d'inserimento con caratteristiche molto simili proprio a quelle dell'olandese Koopmeiners di cui rappresenta una vera e propria alternativa..E nella giornata di oggi il club bergamasco ha presentato un'offerta ufficiale al Celtic da circa 17/18 milioni di euro. Una proposta che, riporta Relevo, è stata respinta però al mittente dalla società scozzese che chiede almeno 25 milioni di valutazione forte di un contratto ancora molto lungo con scadenza 30 giugno 2027. La trattativa resta aperta, il margine per chiudere c'è, la fretta no dato che, almeno per ora, Koopmeiners resta a tutti gli effetti un calciatore dell'Atalanta.