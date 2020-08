Intervistato da Sky Sport al termine della sconfitta contro il PSG, il centrocampista dell'Atalanta, Mario Pasalic ha commentato così l'eliminazione dalla Champions League.



BEFFA - “Si, è una beffa. C’è tanto rammarico ed eravamo tanto vicini alla qualificazione, ma in Champions è così. Specialmente contro squadre con questa qualità, ti possono fare gol in due minuti. Dispiace per Bergamo e per noi stessi, impareremo. Saremo più pronti per la prossima Champions”.



PIU' FORTI - “Usciamo più forti di prima, dall’anno scorso abbiamo dimostrato di potercela giocare contro i più forti. Spero di potermela giocare così anche nella prossima Champions”.