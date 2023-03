Il difensore e centrocampista dell'Atalanta Giorgio Scalvini in queste ore viene accostato all'Inter in cerca di un dopo Skriniar, ma anche all'Atletico Madrid di Simeone. Lui però non ci pensa, come svela nell'intervista al Corriere della Sera Bergamo: "Tra cinque anni difensore in Premier o capitano dell'Atalanta? Entrambe le prospettive mi farebbero molto piacere, non ho un’idea precisa di quello che potrebbe essere il mio futuro, però so che facendo bene adesso posso avere un futuro, per cui sono focalizzato sul presente, all'Atalanta”.



LAZZA- “Non solo prima delle partite, ascolto spesso la musica, mi piace il rap, soprattutto Tedua e Lazza mi caricano prima delle gare”.



ATTACCANTI- “Ce ne sono tanti difficili da contenere, ma Berardi e Pedro sono stati i più tosti perché sono giocatori molto rapidi, a cui piace dribblare, poi essendo un po’ bassi hanno messo in difficoltà me che sono alto”.