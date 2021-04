L'ex difensore quarantenne dell'Atalanta Thomas Manfredini (133 presenze in nerazzurro tra il 2007 e il 2012), intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato della prossima sfida tra la Viola e la Dea, in programma domenica alle 20.45 al Franchi: "Fiorentina-Atalanta? Quando venivo a giocare al Franchi perdevo sempre. Vedere adesso la cosa al contrario mi fa sorridere. La Fiorentina dovrà avere una mentalità da provinciale, che deve salvarsi. In questo momento la Dea è la più in forma del campionato secondo me, da secondo posto in classifica”.



FIORENTINA- "La Fiorentina sta rendendo meno rispetto a quanto ha in rosa. Ribery, Vlahovic, Bonaventura: sono giocatori che renderebbero ovunque, anche nell’Atalanta. Lotta salvezza? Penso che il Parma abbia perso tanti punti, sarà dura per loro. La Fiorentina la vedo tranquilla perché le altre squadre sono parecchio in difficoltà, non credo possa farsi del male da sola”.