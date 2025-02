Atalantamania: la plusvalenza Retegui fa felice Spalletti e mette pressione all'Inter!

Getty Images

Con le sue azioni da gol in Serie A,Segna e fa segnare più di quanto gioca Mateo Retegui, entrato nella storia dell'Atalanta per il suo cinismo in tempi record. Il capocannoniere del torneo non si ferma più e trascina la squadra bergamasca. Non sarà lo scudetto e per qualcuno sarà solo "il primo dei perdenti", ma a Bergamo il secondo gradino del podio ha un significato speciale. Il bomber di razza sa segnare in ogni modo, di controbalzo, di ribattuta, di collo piede, di testa. Certo, non chiedetegli rigori. Ventitré gol difficili in stagione per il numero 32 che, perriesce sempre a trovarsi al posto giusto al momento giusto.si sfrega le mani, insieme a Kean ha un gioiello d'oro per la sua Italia. E se le sfrega anche patron Percassi, ieri in tribuna a Verona:Aumentare la produttività sotto rete nell'Europa più bella e dare continuità in campionato sfruttando un calendario favorevole fino a inizio marzo saranno i prossimi obiettivi dell'Atalanta di Retegui, che ha anche il compito di fare le veci dei variinfortunati come Kolasinac, Kossounou e Scalvini. Sette assenze, col febbricitante Carnesecchi, che a Verona non sono pesate. Merito della squadra dietro a Retegui: la mente CDK,l'ex Hien e l'ottimo Rui Patricio, che ora para come Carnesecchi. La panca resta lunga anche con la coperta corta. Una magia che può valere il secondo posto.