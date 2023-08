Si è mossa con astuzia l’Atalanta, facendo credere di avere occhi solo per De Ketelaere, mentre modificava la scrittura dei bonus per renderli più appetibili agli occhi del West Ham. La società londinese si era praticamente già accordata con l’Inter, complice la strizzatina d’occhio di Scamacca a Inzaghi e alla Champions, ma d’un tratto ha chiuso tutte le comunicazioni. Ha letto l’offerta, identica, dell’Atalanta, ma ha notato quei bonus più facilmente intascabili, quella percentuale del 10% su una possibile, futura, rivendita, quell’ingaggio più alto per la sua punta. Dettagli che, però, fanno la differenza.



OBIETTIVO CHAMPIONS- Con un blitz da big l’Atalanta porta a casa un colpo a effetto per l’attacco di mister Gasperini. 25 milioni più 5 di bonus, 2,6 di ingaggio che possono arrivare a 3: cifre folli per l’Atalanta, se non fosse che qualche giorno fa ha sborsato 30 milioni per Tourè. Intascati i soldi di Højlund, ormai la società bergamasca non la ferma più nessuno: vuole tornare in Champions e oggi tenterà di strappare il sì anche a De Ketelaere.



DOPPIO ATTACCO- Ieri Gasperini gli ha parlato per convincerlo del progetto Atalanta, del progetto del suo rilancio. Con Lookman, Pasalic e Koopmeiners, sarebbe un attacco da primi quattro posti. L’Atalanta fa sul serio e a oggi può avere due tridente titolari: Pasalic e Koopmeiners per Touré o De Ketelaere per Scamacca e Lookman. A questo punto, si aspetta solo l’addio di Zapata e Muriel per liberare due ingaggi: verso il Monza il primo, verso l’Arabia il secondo.