Diego Forlan, ex attaccante di Atletico Madrid e Inter, parla della sfida dei Colchoneros in Champions League contro i bianconeri. Ecco le parole rilasciate a TuttoJuve.com: "Sia l'Atletico che la Juventus sono due grandi squadre, non credo per cui che l'equilibrio potrebbe esser rotto dalle assenze di giocatori comunque importanti. Anche perché i bianconeri, in rosa, possiedono tanti bravi giocatori che sapranno sostituire chi non ci sarà".



I PROTAGONISTI - "Cristiano è troppo forte, quando incontra l'Atletico è sempre protagonista. Dall'altra parte, invece, scommetterei su Joao Felix. Lui l'erede di CR7? E' ancora molto giovane, ma nulla gli è precluso. Di sicuro non sarà facile, anzi è tremendamente felice. Stiamo parlando di un giocatore come Ronaldo che è il migliore degli ultimi 15 anni. Questo dice molto".



SU ATLETICO-JUVE - "Stesso match di febbraio? No, per un semplice motivo: tutte le partite sono diverse tra di loro e hanno storia a sé. Quella di febbraio era un ottavo di finale, c'era in palio la qualificazione e le due squadre si affrontavano in 180 minuti. Qui, invece, è la prima partita del girone. Sarà tutta una gara diversa e da vivere".