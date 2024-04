in una gara valevole per la 33esima e sestultima giornata di campionato nella Liga spagnola. De Paul sblocca il risultato a favore della squadra di Simeone, che si riporta in vantaggio con Correa dopo il momentaneo pareggio segnato dada parte di alcuni tifosi presenti allo stadio Civitas Metropolitano. Poi un autogol del poritere Unai Simon regala il 3-1 all'Atletico Madrid, che consolida il quarto posto in classifica (utile alla qualificazione alla nuova Champions League) con 64 punti a +6 dall'Athletic Bilbao in quinta posizione a quota 58.

Nico Williams stopped the game tonight due to racist chants at the Metropolitano.



Few minutes later, Nico scores for Athletic and pointed to the colour of his skin in his celebration.



We’re with you, Nico.



