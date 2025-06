Inter, svolta Frattesi: Chivu gli ha promesso fiducia e continuità

L'addio di Simone Inzaghi all'Inter potrebbe essere la svolta di Davide Frattesi. Nelle sei ore di volo durante le quali l'allenatore arrivava da Milano a Riyad, il centrocampista classe '99 ha visto un nuovo futuro all'orizzonte.; a gennaio c'era stato qualche contatto tra l'agente e la Roma anche se il giocatore non si è mai impuntato per andare via. E ora, con Chivu potrebbe anche rimanere a Milano.

- La nuova Inter è un work in progress che parte dagli arrivi di Sucic e Luis Henrique - disponibili già per il Mondiale per Club - e passa per il riscatto di Zalewski (6,5 milioni) per il quale mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare.. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è stato un colloquio tra il giocatore e Chivu, durante il quale l'allenatore l'ha rassicurato dicendogli che punterà su di lui e lo farà giocare con più continuità.

- Napoli e Roma restano alla finestra, pronte a intervenire se Frattesi dovesse confermare la volontà di andare via dall'Inter.. Se non fosse andato via Inzaghi, probabilmente, sarebbe partito Frattesi con gli altri due club pronti a un testa a testa. Oggi però lo scenario è cambiato, Davide ha un contratto fino al 2028 con l'Inter e se dovesse sentire la fiducia del nuovo allenatore potrebbe avere un ruolo da protagonista.