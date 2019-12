Intervistato da A Bola, Joao Felix racconta il trasferimento all'Atletico Madrid: "Dopo il trasferimento ho pensato: cavolo, sono costato 126 milioni. Ma il prezzo non mi pesa, non voglio sembrare ingenuo ma è così. Non vivo male le aspettative. Voglio essere professionale, la mia passione è la mia chiave per essere felice e rendere ad alti livelli. Cristiano Ronaldo? È il mio idolo d'infanzia, un esempio in tutto. Ero un bambino ed era già il migliore del mondo. È unico, sta facendo la storia del calcio. Mi è piaciuto quello che ha detto di me. Arrivare al suo livello? A 20 anni dico che la distanza mi sembra grande. Non so come andrà la mia carriera, in condizioni normali e senza infortuni mi vedo in campo fino a 35 anni e spero con motivazioni e una buona condizione fisica. I miei piani al momento non sono a così lungo raggio. Mi piace programmare poco a poco. Mi chiedono sempre la stessa cosa e io rispondo allo stesso modo: Cristiano è unico e irripetibile, voglio solo essere Joao Felix".