Secondo quanto riportato da AS, l'Atletico Madrid starebbe pensando a rinforzare la difesa data l'imminente partenza di Diego Godin. Oltre ai nomi fatti in passato di Ruben Dias, Skriniar, Milenkovic e Manolas, l'ultimo in ordine di tempo sarebbe quello di Joachim Andersen della Sampdoria, autore quest'anno, di un'ottima stagione in blucerchiato.