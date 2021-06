In casa Atletico Madrid c'è un problema chiamato Vitolo. L'esterno classe '89 ha un contratto in scadenza nel 2022 ma, a causa di un ingaggio da 6 milioni a stagione, sta incontrando difficoltà a trovare una nuova squadra che gli possa concedere un minutaggio superiore a quello garantitogli recentemente da Diego Simeone. Per questo motivo, l'ex Siviglia potrebbe restare alla fine agli ordini del Cholo.