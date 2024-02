Aurelio De Laurentiis: 'Bari seconda squadra del Napoli', Luigi non ci sta: 'Mi dissocio dalle frasi di mio padre'

"Molti ci hanno accusato di non investire nei giovani, di non aver fatto il vivaio del Napoli ma questo non è vero., fa capire che siamo sul pezzo": queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso della lunga conferenza stampa che si è tenuta a Castel Volturno., con il sindaco Antonio Decaro che sui social è intervenuto per chiedere rispetto, e che non sono state gradite dal numero uno del club biancorosso Luigi De Laurentiis, figlio del patron della formazione partenopea. Che sul proprio profilo Instagram si è così espresso in merito:Così come non sempre un figlio la pensa come il proprio padre, può accadere che due soci non condividano la stessa visione aziendale.In ogni caso che ci sia stato un malinteso o meno, quanto accaduto è la dimostrazione nei fatti della totale autonomia che esiste fra le due realtà aziendali. Perché se il presidente dell’altra squadra del gruppo avesse gestito l’organizzazione del Bari, se sapesse come funziona il nostro settore giovanile, se avesse seguito in prima persona la creazione di questa struttura aziendale vocata a progetti ambiziosi, sicuramente non avrebbe parlato di “seconda squadra”., assumendoci enormi responsabilità verso la città e i tifosi. Una volta avviata la macchina, ho rispettato ogni delega data e ogni ruolo affidato ai professionisti che ho scelto, senza mai abbandonare il Bari, ma costruendo una struttura solida abbastanza da poter essere indipendente e autonoma.Siamo arrivati a 90 secondi dalla Serie A, il nostro paradiso, ma siamo caduti e ci siamo fatti male. Io ci sono sempre stato e con fermezza ma senza alzare la voce ho motivato, sostenuto, investito ma, soprattutto, rispettato. E gli investimenti degli ultimi giorni ne sono una ulteriore prova.Sul proprio profilo ufficiale X,, patron del Napoli, ha così chiarito la sua posizione: "In riferimento alle dichiarazioni critiche nei miei confronti del sindaco di Bari Decaro, persona che stimo e apprezzo, in merito alla conferenza stampa di oggi,Era questo il senso del mio ragionamento. Il Bari è guidato da mio figlio Luigi De Laurentiis in totale autonomia ed è stato a un passo dalla serie A solo sette mesi fa.. Se le mie parole hanno offeso i tifosi mi dispiace".