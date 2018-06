Quella tra l’Inter e Icardi è una storia fatta di tanti gol. Ma anche di trattative e rinnovi, spesso condotte via social, e non certo per volere della società. Wanda Nara sembra nata nel commercio, sa negoziare e soprattutto comprendere i diversi momenti. È il suo mestiere, o almeno lo è diventato e comunque non sbaglia. Ma di sicuro in passato ha saputo cogliere le difficoltà di una società frastagliata da cambi proprietari e fallimenti tecnici per scucire il miglior contratto possibile. Lo ha fatto in toni e modi discutibili, ma l’Inter non era ancora strutturata per la reazione e in molti erano dalla sua: Icardi non si tocca. Sembrava ieri.



QUALCOSA E' CAMBIATO - A Milano l’aria è cambiata, anche tra i tifosi. Forse anche perché il gioco è bello quando dura poco o forse per qualche altro motivo... Sta di fatto che il momento è diverso e l’entourage di Icardi sta avvertendo il cambiamento, dato che nessuna delle loro richieste è stata presa in considerazione: Wanda Nara spinge per il rinnovo, aveva chiesto di ottenerlo prima delle vacanze. L’Inter non ha neanche risposto. Fin troppo chiara la posizione di Ausilio, che in assenza di offerte non ha assolutamente intenzione di affrettare i tempi, anche perché se arriva qualcuno disposto a pagare la clausola, Icardi può partire.



NIENTE COMPROMESSI - Lo stesso discorso vale per quelle che saranno le cifre dell’accordo. Nessun salasso per i nerazzurri, che vogliono riconoscere al proprio capitano i meriti per aver vinto la classifica cannonieri per la seconda volta, ma che non scenderanno a compromessi, sempre per lo stesso motivo: fin quando non ci saranno offerte di altri club disposti a pagare la clausola e offrire a Icardi un ingaggio più alto, l’Inter non si sentirà in dovere di formulare offerte faraoniche.



​IL TEMPO DEL RINNOVO - Al momento tutto procede secondo quelli che erano i tempi e i piani previsti dall’Inter, così sarà fino alla fine. E un po’ la faccenda irrigidisce chi cura gli interessi del calciatore, che adesso ha messo nel mirino una nuova data per discutere il rinnovo, ovvero al rientro dalle vacanze, prima di ripartire per l’Argentina. Non è detto che vengono ascoltati, neanche in questo caso. I tempi sono cambiati e hai voglia a pubblicare zebre...