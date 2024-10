L’ha comunicato nel pomeriggio di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Domenicoche ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione. il tecnico, che vanta 644 panchine con Mantova, Parma, Chievo, Sampdoria, Livorno, Cesena, Spezia, Novara, Vicenza, Pordenone e Spal,- Una partita speciale, quella tra i bianconeri contro gli abruzzesi, in scena domenica prossima: un match sentito dalle tifoserie, così come dai giocatori e dagli allenatori,. Quello che accadde al Tardini fu indimenticabile:e i due ebbero un duro scontro verbale, poi un faccia a faccia culminato con

" - L'allenatore del Pescara, dopo diversi anni, tornò di nuovo su quanto accadde quel giorno: "Nel corso della carriera di un allenatore per poter emergere devi sempre fare in modo che le cose, per un verso o per un altro ,vadano per il senso giusto. E soprattutto quando arrivi in alto devi arrivare a sapere gestire quello che possiedi. Dal momento successivo a quel gesto non sono più riuscito a trasmettere alle mie squadre quello che volevo.