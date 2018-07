Niente ritorno in Serie A per Mario Balotelli. SuperMario è pronto a restare in Ligue 1. Secondo Sky Sport, la trattativa è in chiusura tra Nizza e Marsiglia. In queste ore le società stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione dopo il no del giocatore a un’offerta faraonica dalla Cina. Balotelli è pronto a firmare un contratto biennale col club allenato da Rudi Garcia. L’obiettivo dell’ex Inter e Milan è continuare a giocare da titolare per trovare spazio in Nazionale.