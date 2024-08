Barcellona, altro che Chiesa: ancora problemi per tesserare Dani Olmo. Non c'è con l'Athletic Bilbao

AFP via Getty Images

Ilè sceso in campo contro l'Athletic Bilbao e, per la seconda partita consecutiva ha visto presente in tribuna a guardare la gara anche il fantasista spagnoloche, nonostante sia da tempo diventato un nuovo giocatore del club catalano, ancora non può scendere in campo per questioni burocratiche.L'affare con il Lipsia è stato chiuso da tempo e Dani Olmo già si sta allenando con la squadra diretta da Xavi. Il problema, però, è legato al mercato dei blaugrana che, facendo fatica con le uscite, soprattuto di, hanno un monte ingaggi troppo alto per poter registrare il suo cartellino.

In sostanza, le uscite bloccano un affare già fatto e, di conseguenza, ipotizzare cheoggi possa essere una pista percorribile è quantomeno difficile. Persino Gundogan è stato costretto a lasciare Barcellona per provare ad alleggerire i conti e uno stipendio da 7 milioni come quello chiesto dall'esterno italiano, con Dani Olmo ancora in bilico, è difficilmente ipotizzabile secondo la stampa spagnola.