Secondo il Mundo Deportivo, l'aria che tira nello spogliatoio del Barcellona non sarebbe delle migliori. All'intervallo della gara con l'Almeria, poi vinta per 3-2, il tecnico si è arrabbiato con tutta la squadra, in particolar modo con Lewa, accusandolo di non correre abbastanza. Il polacco, al momento, ha segnato 9 gol in tutte le competizioni. Dato il distacco di 7 punti dal Real, la posizione del tecnico non risulta più così solida.