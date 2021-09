L'effetto Messi continua, in negativo, a Barcellona. Mentre nella notte La Pulce è diventato il più grande marcatore sudamericano della storia delle nazionali (superato Pelè), il club blaugrana vede un orizzonte cupo davanti a sé per quanto riguarda le sponsorizzazioni.



Come scrivono in Spagna, infatti, Rakuten, main sponsor del Barça, non vuole rinnovare l'accordo coi catalani, per due ragioni: la prima, perché gli obiettivi che si aspettava con questa partnership non sono stati raggiunti; seconda, la cessione di Leo Messi, un profilo che dava garanzie sugli obiettivi del club. Ora, come viene definito dagli esperti, "il Barcellona è un territorio inesplorato". L'appeal del Barcellona, senza la sua stella più luminosa, è diminuito. E Rakuten, che già aveva rivisto al ribasso il rinnovo dell'accordo, è pronto a cancellarsi dalle maglie blaugrana.