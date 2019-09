Francesco Coco, ex terzino di Barcellona e Inter, parla a Sport della sfida Champions tra le sue due ex squadre: "Per vincere al Camp Nou servono tre cose: personalità, intensità e coraggio. Se vai là già consapevole che non vincerai, ti sciogli e perdi. Se, invece, prepari il match senza pensare al risultato, puoi avere qualche possibilità. È tutta una questione di testa. I tifosi culé sono caldissimi, me li ricordo bene. L'Inter dovrà dare il 110% senza permettere al Barcellona di muovere il pallone".



SUL BARCELLONA - " All'inizio non volevo lasciare il Milan, ma con mister Terim non ci trovammo a pelle e così decisi di andare a giocare con continuità per ottenere una chiamata al Mondiale del 2002".



SU MESSI - "Quando manca un calciatore come Messi, si sente sempre in campo. C'è un Barcellona con Messi e uno senza Messi, ma forse la sua assenza potrebbe non essere un vantaggio per l'Inter. Mi spiego: per i nerazzurri sarebbe meglio affrontare un campione come lui, perché avrebbero tutti maggiori stimoli e una maggiore concentrazione. Sapere che Messi non ci sarà, invece, potrebbe inconsciamente dar loro un pizzico di tranquillità in più"